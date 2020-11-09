Ведущая "Матч ТВ", у которой был роман с Дзюбой, отреагировала на интимное видео футболиста

Ведущая телеканала "Матч ТВ" Мария Орзул не имеет никакого отношения к скандальному секс-видео нападающего сборной России Артема Дзюбы, у которого ранее был роман с журналисткой.

Об этом заявила сама представительница СМИ в комментарии изданию "Подъем". "Мне удивительно, то есть прям смешно. А я причем здесь? Я не общаюсь с этим человеком, я вообще не знаю. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", – сказала Орзул.

Отметим, что на видео, в котором Дзюба занимается самоудовлетворением, на заднем плане можно услышать голос Орзул из телевизора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Дзюба лишился места в сборной России и капитанской повязки в "Зените" после его секс-видео. Журналисты выяснили, как интимный ролик спортсмена попал в сеть.

Сам Дзюба прокомментировал инцидент, заявив, что совершил ошибку.