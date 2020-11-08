Стало известно, как скандальное секс-видео с Дзюбой попало в сеть

Видео, на котором лидер сборной России Артем Дзюба занимается мастурбацией, было получено злоумышленниками из взломанного телефона футболиста.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел несколько недель назад. Артем почистил телефон, но злоумышленники успели скачать содержимое. Отмечается, что никто никаких требований Дзюбе не выдвигал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.