Украинская чемпионка снялась полностью обнаженной в чемодане

Украинская спортсменка Евгения Мосиенко устроила сексуальную провокацию для своих многотысячных подписчиков в Instagram.

26-летняя фитоняшка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории "Фитнес-бикини до 163 см", залезла в чемодан полностью обнаженной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Женя снялась в эротическом клипе с подругой

В ролике девушки принимают совместный душ. Камера крупным планом показывает чувственные лица подруг и их мокрые тела.

Кроме того, Евгения ради красивых фотографий сняла верх купальника, оставшись в одних плавках.

До этого Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.