УЕФА отреагировал на скандал с секс-видео Дзюбы

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что ситуация вокруг нападающего и капитана сборной Артема Дзюбы является внутренним делом России.

Футболист петербургского "Зенита" лишился своего видео, на котором занимается мастурбацией. После этого игрок был отчислен из сборной России.

"Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать новости о критике футболиста, невызове в сборную и лишении капитанской повязки", – приводит слова представителя организации РИА Новости.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что появление в интернете скандального видео с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы, является больше имиджевой потерей для человека.

Позже Дзюба рассказал, как видео появилось в сети, а также дал первый комментарий по скандалу.