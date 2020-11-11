Самолет российской авиакомпании нарисовал в небе фалос, поддержав Дзюбу. Видео

Пилоты лайнера российской авиакомпании "Победа", который летел из Москвы в Екатеринбург, находясь в зоне ожидания на подлете к аэропорту Кольцово, нарисовали в небе виртуальную картинку с изображением фалоса.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", таким образом капитаны лайнера выразили свое отношение к капитану сборной России по футболу, чье интим-видео попало в сеть.

"Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Также стало известно, как видео попало в интернет.

8 ноября после матча с "Краснодаром" Дзюба признал, что допустил ошибку, не удалив свое интимное видео из телефона.