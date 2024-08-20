Самая сексуальная каратистка Украины забеременела и показала фото

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга, обладающая неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, ждет пополнения в семье. 32-летняя одесситка у себя в Instagram выложила трогательные фото со своим мужем Владимиром Зарецким – тренером и мастером спорта международного класса по карате.

На снимке спортсменка держит рядом с животом снимок УЗИ будущего ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Терлюга произвела фурор своими фотоотчетом из Коста-Рики. Каратистка из Одессы выложила фото и видео отпуска в Instagram, собрав массу восторженных отзывов у поклонников.

Отметим, что Терлюга любит отдыхать в жаркой Малайзии. Украинка похвасталась своими фотографиями с тропических пляжей, вызвав бурные эмоции у подписчиков.

Напомним, что Анжелика в 13-й день Олимпийских игр-2020 в Токио завоевала для Украины серебряную медаль.

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