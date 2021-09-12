Самая сексуальная каратистка Украины выходит замуж. Фото

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая обладает неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, выходит замуж. Избранницей 29-летней одесситки стал Владимир Зарецкий тренер и мастер спорта международного класса по карате.

"Свадьба в конце сентября. Платье уже купила и долго не выбирала, потому что у меня не было на это времени. Пришлось все делать быстро и подготовка к свадьбе проходит впопыхах. Платье выбирала в Одессе, не загонялась и не искала мировые бренды. Я готовилась к свадьбе, как обычный человек", – рассказала каратистка в интервью OBOZREVATEL.

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По словам Терлюги, она сперва съездила на Олимпиаду, потом прошла неделя-две и начала подготовку к свадьбе.

"И до сих пор есть куча не закрытых вопросов", – добавила спортсменка.

Отметим, что Анжелика в свое время завоевала два титула Grand Karate1 и возглавляла мировой рейтинг в весе до 55 кг. ​

​Ее фото в купальнике на фоне Персидского залива, вызвали бурю эмоций у подписчиков в Instagram.

​3 мая Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate 1 Premier League, один из этапов которого прошел в португальском Лиссабоне.

Анжелика в 13-й день Олимпийских игр-2020 в Токио завоевала для Украины серебряную медаль.