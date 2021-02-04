Украинская чемпионка снялась в бикини и поразила своей красотой

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга произвела настоящий фурор в Instagram, опубликовав фотографии со сборов в Дубае.

28-летняя многократная чемпионка Европы, которая в свое время завоевала два титула Grand Karate1 и возглавляет мировой рейтинг в весе до 55 кг, снялась в купальнике на фоне Персидского залива, демонстрируя всем свое загорелое и спортивное тело.

"Наслаждаюсь моментом. Можно останусь в этом раю?" – задала риторический вопрос девушка.

В комментариях поклонницы украинской чемпионки не смогли сдержать эмоций, завалив девушку восторженными комментариями, отмечая ее фантастическую внешность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анжелика снялась в образе девушки Джеймса Бонда. У себя в Instagram наша соотечественница разместила видео в черном наряде и туфлях.