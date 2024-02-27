Самая сексуальная каратистка Украины разделась на пляже в Малайзии и произвела фурор своими фотографиями в бикини

Знаменитая украинская каратистка Анжелика Терлюга, обладающая неофициальным титулом самой сексуальной представительницей этого вида спорта в нашей стране, конец зимы проводит в жаркой Малайзии. 31-летняя одесситка похвасталась своими фотографиями с тропических пляжей, вызвав бурные эмоции у подписчиков.

"Сегодня мы попали на несколько островов, поразивших меня своей красотой.На лодке мы быстро добрались до острова, насладились природой, туристов не много, вы всегда найдете отдельное место, чтобы сделать себе фото без других людей, поплавала с маской под водой", – поделилась впечатлениями Анжелика.

Снимки Анжелики в бикини произвели настоящий фурор. В комментариях юзеры устроили настоящий пожар, восхищаясь фигурой нашей соотечественницы.

Сама же Терлюга критически оценила свое тело.

"Обещаю себе вернуться в свою форму как можно скорее, сегодня поняла что не нравлюсь себе на фото. Хорошая мотивация для работы над собой", – написала каратистка.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим насладиться красотой титулованной украинской спортсменки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Терлюга произвела фурор своими фотоотчетом из Коста-Рики. Каратистка из Одессы выложила фото и видео отпуска в Instagram, собрав массу восторженных отзывов у поклонников.

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