Девушка футболиста "Шахтера" снялась в эротической фотосессии без бюстгальтера

Девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина произвела настоящий фурор на своих подписчиков в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосессии.

Савина, которая работает спортивной журналисткой в передаче "Футбольный формат", устроила себе праздник в честь 20-летия, сфотографировавшись в красном платье, надетом на голое тело и имевшего форму банта. Глубокий вырез на боку подчеркивал отсутствия нижнего белья.

"Мой год будет такой же яркий, как и эти фото, обещаю", – подписала снимок красотка.

Отметим, что сниматься в откровенных нарядах давняя страсть Даши. В январе этого года украинка попозировала в пиджаке, надетом на обнаженное тело.

Напомним, что ранее Савина состояла в отношениях с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Андреем Шевченко".

Расставшись с футболистом киевлян, Даша через несколько месяцев закрутила роман с Бондарем. Недавно пара провела совместный отпуск в Доминиканской республике.