'Это пощечина для женщин'. Олимпийская чемпионка набросилась на голливудскую актрису за съемку обнаженной. Видео

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус резко отреагировала на рекламную кампанию американской актрисы Сидни Суини для спортивной платформы Novig. Австралийка заявила, что подобные ролики сексуализируют женский спорт и обесценивают достижения спортсменок.

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Поводом для критики стала реклама, в которой Суини предстала обнаженной, а ее тело прикрывали мячи, хоккейная экипировка и другой спортивный инвентарь.

Кампания была построена вокруг слогана платформы о том, что главное внимание должно быть сосредоточено на спорте.

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Однако публикация вызвала негативную реакцию среди ряда известных австралийских спортсменов. Титмус сначала назвала ролик "абсолютной шуткой" в комментариях под постом актрисы, а затем подробно высказалась в соцсетях.

"Я не хотела высказываться, чтобы не привлекать к этому еще больше внимания. Но я не могу молчать. Словами не передать, насколько это злит. Это пощечина всем женщинам, посвятившим жизнь совершенствованию в своем деле, всем женщинам, которые любят спорт за его настоящую суть: командную работу, дружбу, преданность делу, совершенство, единство. Как мы можем жить в мире, где до сих пор есть монетизация женского тела и сексуализация женского спорта?" – написала олимпийская чемпионка в колонке brisbanetimes.com.

После этого в социальных сетях появился флешмоб с участием австралийских спортсменок. Они публиковали кадры соревнований с подписью: "Вот как выглядит спорт".

К критике присоединилась пловчиха Лани Палистер, заявившая, что у нее "просто нет слов", а ватерполистка Тилли Кернс написала, что ненавидит новую рекламу Суини. Бывший призер Олимпийских игр по плаванию Дэниел Ковальски также назвал кампанию шуткой и призвал использовать популярность "во благо".

Не остался в стороне и проект Female Athlete Project, основанный олимпийской чемпионкой Хлои Далтон. В организации заявили, что реклама содержит проявления мизогинии и поддерживает отношение к женскому телу как к товару.

Сама Суини отвергла претензии. По ее словам, идея кампании заключалась в том, чтобы "отсечь лишний шум и полностью сосредоточить внимание на спорте", добавив, что ролик задумывался как легкий и ироничный.

Позже актриса опубликовала фотографии из знаменитого проекта ESPN Body Issue с участием Серены Уильямс, Ронды Раузи и Каролин Возняцки, которые снимались обнаженными или полуобнаженными, что многие восприняли как ответ на волну критики.

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