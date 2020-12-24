Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики с футболистом "Шахтера"

Бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги Даша Савина вместе с молодым защитником донецкого "Шахтера" Валерием Бондарем от холодной украинский зимы сбежала в Доминиканскую Республику.

У себя в Instagram красотка показала, как отдыхает и развлекается с новым бойфрендом. Пара успела и полетать на вертолете, и чудесно отдохнуть на тропических пляжах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками с побережья Карибского моря.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко".

В 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами.