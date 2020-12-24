Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики с футболистом "Шахтера"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Даша Савина

Бывшая девушка нападающего "Динамо" Владислава Супряги Даша Савина вместе с молодым защитником донецкого "Шахтера" Валерием Бондарем от холодной украинский зимы сбежала в Доминиканскую Республику.

У себя в Instagram красотка показала, как отдыхает и развлекается с новым бойфрендом. Пара успела и полетать на вертолете, и чудесно отдохнуть на тропических пляжах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками с побережья Карибского моря.

Даша Савина в черном
Даша Савина в откровенном купальнике
Даша Савина на фоне пальм
Даша Савина в Доминикане
Даша Савина и Валерий Бондарь
Даша Савина в отеле
Даша Савина целует Валерия Бондаря
Даша Савина в красном
Даша Савина и футболист "Шахтера"
Даша Савина на вечеринке в Доминиканской Республике
Даша Савина вместе с любимым на отдыхе
Даша Савина
Даша Савина вместе с бойфрендом
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина на качелях
Даша Савина перед полетом
Даша Савина на морской прогулке
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина
Даша Савина в полете
Даша Савина в тигровом платье
Даша Савина на фоне Карибского моря
Даша Савина с Валерием Бондарем на яхте

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко".

В 2019 году Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте до 20 лет. В финальном матче против Южной Кореи он отличился двумя голами.