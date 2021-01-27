Девушка игрока "Шахтера" снялась в откровенной фотосессии без бюстгальтера

Девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина порадовала поклонников снимками с "магической" черно-белой фотосессии.

У себя в Instagram подруга футболиста опубликовала кадры, на которых она позирует в пиджаке, надетом на обнаженное тело.

"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я", – нескромно отметила она.

Фанаты засыпали Савину комплиментами, назвав ее неотразимой, а один из пользователей даже прокомментировал снимки, написав стих. Другой подписчик Даши облегченно вздохнул, так как она не просила поклонников выбрать лучшую фотографию из этой сессии.

Отметим, что девушка Бондаря работает спортивной журналисткой в передаче "Футбольный формат". Она училась в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Напомним, что ранее Савина состояла в отношениях с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Андреем Шевченко".

Расставшись с футболистом киевлян, Даша через несколько месяцев закрутила роман с Бондарем. Недавно пара провела совместный отпуск в Доминиканской республике.