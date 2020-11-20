Модель Playboy оценила слитое секс-видео с Дзюбой

Звезда Playboy Мария Лиман оценила интимные части тела капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы в его слитом видео.

По словам Лиман, в ролике, где футболист занимается мастурбацией, она обратила внимание на технику и размер.

"Не каждый же день можно увидеть видео футболиста, потому я с удовольствием несколько раз пересмотрела. Заценила размер, пропорции тела – конечно, есть погрешности, но в принципе мне все очень понравилось. Размер очень достойный. Ему не фартануло в этой жизни, видео попало в интернет. Я очень рада, что его увидела, но если бы слили мое видео это было бы хреново. Понятно, что это будет бить по репутации, долгое время все еще будут вспоминать и при любом случае на это указывать, –. заявила Мария в интервью Sport 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Также стало известно, как видео попало в интернет.

8 ноября после матча с "Краснодаром" Дзюба признал, что допустил ошибку, не удалив свое интимное видео из телефона.