Леся Цуренко показала себя в раздевалке после занятий в бассейне

Максим Иншаков
Раздевалка
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Леся Цуренко

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив в своем аккаунте свежее фото в купальнике. 32-летняя киевлянка сфотографировалась в раздевалке бассейна.

В комментариях фанаты спортсменки отмечают ее потрясающую красоту и признаются в любви.

Леся Цуренко в бассейне
Комментарии под фото
Видео дня

Отметим, что последнее время Леся любит баловать фолловеров в Instagram снимками в бикини. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями нашей соотечественницы сделанными в разное время в прошлом году.

Леся Цуренко показала свое тело в Дубае
Леся Цуренко в Дубае
Леся Цуренко на берегу бассейна
Леся Цуренко на пляже
Леся Цуренко
Леся Цуренко любит загорать
Леся Цуренко
Леся Цуренко в желтом бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Цуренко попозировала на фоне дубайских небоскребов, подставляя под лучи заходящего солнца свое обнаженное тело.

До этого Леся Викторовна на бортике бассейна продемонстрировала свое потрясающе рельефное тело, устроив фурор в сети.

Леся Цуренко