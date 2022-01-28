Леся Цуренко показала себя в раздевалке после занятий в бассейне

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко произвела фурор в Instagram, выложив в своем аккаунте свежее фото в купальнике. 32-летняя киевлянка сфотографировалась в раздевалке бассейна.

В комментариях фанаты спортсменки отмечают ее потрясающую красоту и признаются в любви.

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Отметим, что последнее время Леся любит баловать фолловеров в Instagram снимками в бикини. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями нашей соотечественницы сделанными в разное время в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Цуренко попозировала на фоне дубайских небоскребов, подставляя под лучи заходящего солнца свое обнаженное тело.

До этого Леся Викторовна на бортике бассейна продемонстрировала свое потрясающе рельефное тело, устроив фурор в сети.