Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом, раздевшись до бикини в Дубае

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает разбивать сердца поклонникам со всего мира, публикуя в Instagram фотографии со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Накануне 32-летняя киевлянка поразила своих фанатов, выложив роскошные снимки из отеля в Дубае.

В кадре Цуренко сидит на бортике бассейна демонстрируя потрясающе рельефное тело.

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Под фото юзеры завалили украинку комментариями, признаваясь ей в любви и восхищаясь потрясающей фигурой.

Отметим, что не так давно Цуренко выложила другие фото из ОАЭ. На снимке Леся стоит в полоборота к камере, демонстрируя свои упругие бедра в плавках.