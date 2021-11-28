Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом, раздевшись до бикини в Дубае

Максим Иншаков
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Леся Цуренко в купальнике

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает разбивать сердца поклонникам со всего мира, публикуя в Instagram фотографии со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Накануне 32-летняя киевлянка поразила своих фанатов, выложив роскошные снимки из отеля в Дубае.

В кадре Цуренко сидит на бортике бассейна демонстрируя потрясающе рельефное тело.

Леся Цуренко
Леся Цуренко на бортике бассейна
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Леся Цуренко в розовом

Под фото юзеры завалили украинку комментариями, признаваясь ей в любви и восхищаясь потрясающей фигурой.

Леся Цуренко в черном
Леся Цуренко на пляже
Леся Цуренко в шортах и купальнике
Леся Цуренко

Отметим, что не так давно Цуренко выложила другие фото из ОАЭ. На снимке Леся стоит в полоборота к камере, демонстрируя свои упругие бедра в плавках.

ОАЭДубайЛеся Цуренко