Знаменитая украинская теннисистка показала себя обнаженной в новом бикини

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко решила согреть своих украинских подписчиков в холодную и промозглую зиму, размещая в Instagram фотографии со своего отдыха в Дубае. 32-летняя киевлянка сразила наповал своих фанатов, показав спортивную фигуру в новом желтом бикини на жарком пляже Объединенных Арабских Эмиратах.

В кадре Цуренко стоит на фоне дубайских небоскребов, подставляя под лучи заходящего солнца свое обнаженное тело.

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"Кого волнуют теннисные тренировки и физподготовка? Фотографии в бикини намного лучше, правда?" – с иронией спросила у фоловеров Леся.

Напомним, что недавно Цуренко на бортике бассейна продемонстрировала свое потрясающе рельефное тело, устроив фурор в сети.