Знаменитая украинская теннисистка показала себя обнаженной в новом бикини

Максим Иншаков
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Леся Цуренко

Прославленная украинская теннисистка Леся Цуренко решила согреть своих украинских подписчиков в холодную и промозглую зиму, размещая в Instagram фотографии со своего отдыха в Дубае. 32-летняя киевлянка сразила наповал своих фанатов, показав спортивную фигуру в новом желтом бикини на жарком пляже Объединенных Арабских Эмиратах.

В кадре Цуренко стоит на фоне дубайских небоскребов, подставляя под лучи заходящего солнца свое обнаженное тело.

Леся Цуренко
Леся Цуренко в желтом бикини
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Леся Цуренко
Леся Цуренко на пляже в Дубае
Леся Цуренко
Леся Цуренко для сравнения разместила фото из Киева

"Кого волнуют теннисные тренировки и физподготовка? Фотографии в бикини намного лучше, правда?" – с иронией спросила у фоловеров Леся.

Леся Цуренко
Леся Цуренко в розовом
Леся Цуренко загорает
Леся Цуренко на отдыхе
Леся Цуренко
Леся Цуренко возле бассейна

Напомним, что недавно Цуренко на бортике бассейна продемонстрировала свое потрясающе рельефное тело, устроив фурор в сети.

ОАЭДубайЛеся Цуренко