Красавица с эффектной фигурой беременна вторым ребенком от лидера сборной Украины по футболу. Фото и видео

Полузащитник донецкого "Шахтёра" Георгий Судаков и его жена Елизавета, которую в сосцетях называют настоящей красавицей с модельной внешностью, сообщили, что в их семье ожидается пополнение. Радостной новостью супруги поделились в совместной публикации в Instagram.

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"Мы уже знаем, как выглядит любовь. Это – наша дочь. А скоро мы увидим эту любовь в новых глазах, новых ручках, новой жизни", – написал Судаков.

У пары уже подрастает трёхлетняя дочь Милана – ей исполнилось 3 года 16 апреля.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за "Шахтёр" 31 матч, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Отметим, что ранее Лиза Судакова (девичья фамилия Передняя) сбежала от холодной украинской зимы в жаркую Индонезию, откуда и поделилась фотографиями. Кадр произвели настоящий фурор среди ее подписчиков в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, Лиза родила Судакову первого ребенка, когда футболисту было всего 19 лет. За несколько месяцев до родов Судаков выложил снимки со своей беременной невестой.

В конце ноября 2024 года пара отпраздновала пять лет вместе, ведь встречаться они начали еще в то время, когда Лиза заканчивала школу.

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