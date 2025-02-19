Жена футболиста сборной Украины разделась на Бали и поразила своей фигурой в бикини. Фото

Лиза Судакова, жена полузащитника сборной Украины Георгия Судакова, сбежала от холодной украинской зимы на Бали, откуда поделилась яркими снимками своего путешествия. 21-летняя киевлянка разделась у бассейна до белого бикини и произвела настоящий фурор в сети.

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Минималистичный купальник с цветочными акцентами подчеркивал ее стройную фигуру. Образ дополняли жемчужное ожерелье и солнцезащитные очки, придававшие ей утонченности.

На снимках Лиза выглядела расслабленной и довольной, кокетливо поправляя бретельки купальника Было заметно, что девушка уже хорошо загорела, а уверенные позы выдавали полное удовольствие от отдыха в экзотическом месте.

"Невероятная", "Сплошной секс", "Лиза , ты , просто разбиваешь сердца", "Очень красивая", "Мой Идеал в женщинах выглядит именно так", – не скрывают эмоций юзеры.

Напомним, что Судаковы в конце ноября 2024 года отпраздновали пять лет совместной жизни. Молодые люди начали встречаться еще в то время, когда Лиза Передняя (девичья фамилия) заканчивала школу.

18 февраля появилась информация, что Георгий Судаков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. За 22-летним футболистом донецкого "Шахтера" пристально наблюдают многие европейские клубы, среди которых в последнее время появился лондонских "Вест Хэм".

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