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Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Супруга полузащитника сборной Украины Георгия Судакова, продолжает радовать своих подписчиков в Instagram снимками со своего путешествия. Лиза Передняя (девичья фамилия) сбежала от холодной украинской зимы в жаркую Индонезию, откуда и поделилась фотографиями.
Яркие кадры 21-летней киевлянки в бикини произвели настоящий фурор в интернете. В комментариях юзеры восхищаются формами девушки и ее утонченной фигурой.
Отметим, что это не первый фотосет, который провоцирует волну обсуждения в сети. Ранее Лиза уже выкладывала фотографии в купальнике, собрав огромное количество лайков.
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