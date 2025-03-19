Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт

Супруга полузащитника сборной Украины Георгия Судакова, продолжает радовать своих подписчиков в Instagram снимками со своего путешествия. Лиза Передняя (девичья фамилия) сбежала от холодной украинской зимы в жаркую Индонезию, откуда и поделилась фотографиями.

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Яркие кадры 21-летней киевлянки в бикини произвели настоящий фурор в интернете. В комментариях юзеры восхищаются формами девушки и ее утонченной фигурой.

Отметим, что это не первый фотосет, который провоцирует волну обсуждения в сети. Ранее Лиза уже выкладывала фотографии в купальнике, собрав огромное количество лайков.

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