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Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
753
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт

Супруга полузащитника сборной Украины Георгия Судакова, продолжает радовать своих подписчиков в Instagram снимками со своего путешествия. Лиза Передняя (девичья фамилия) сбежала от холодной украинской зимы в жаркую Индонезию, откуда и поделилась фотографиями. 

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Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт

Яркие кадры 21-летней киевлянки в бикини произвели настоящий фурор в интернете. В комментариях юзеры восхищаются формами девушки и ее утонченной фигурой. 

Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт
Жена футболиста сборной Украины поразила Instagram своими формами в бикини. Фотофакт

Отметим, что это не первый фотосет, который провоцирует волну обсуждения в сети. Ранее Лиза уже выкладывала фотографии в купальнике, собрав огромное количество лайков. 

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