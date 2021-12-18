19-летний футболист сборной Украины показал свою беременную невесту в бикини на пляже Доминиканы

19-летний футболист сборной Украины Георгий Судаков похвастался предстоящим пополнением в своей семье. Хавбек донецкого "Шахтера" выложил в Instagram несколько совместных фотографий вместе со своей невестой Лизой Передней.

Пара позировала на фоне потрясающих пейзажей Доминиканской республики, вызвав множество восторженных комментариев в сети.

На фото видно, что девушка находится на последних месяцев беременности.

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Отметим, что несколько дней назад Георгий сделал Лизе предложение, о чем в соцсетях похвасталась сама девушка.

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Не так давно Лиза и Георгий отдыхали на египетском курорте. Возлюбленная игрока "горняков" зря времени не теряла и к концу отпуска смогла похвастаться идеальным загаром, который прекрасно смотрится на ее стройном теле.

Напомним, что Судаков является воспитанником "Шахтера". Он начал выступать за взрослую команду только в сезоне 2020/21. Георгий принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, в том числе в 10 поединках украинской Премьер-лиги. На его счету один гол.

В мае главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Судакова в расширенный список футболистов, которые готовятся к Евро-2020, а затем решил взять 18-летнего полузащитника в основную заявку на турнир. Наставник нашей национальной команды объяснил это решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Георгий появлялся на поле в обеих спаррингах сборной перед чемпионатом Европы. Сначала он принял участие в ничейной игре с Бахрейном, а затем помог Украине одержать минимальную победу над Северной Ирландией.