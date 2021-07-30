Известная теннисистка, родившая от легионера "Динамо", выложила фото топлес

Известная украинская теннисистка и по совместительству девушка легионера "Динамо" Жерсона Родригеса Ольга Янчук (№811 в рейтинге WTA) поделилась с подписчиками крайне откровенным снимком. Он появился на странице спортсменки в Instagram.

В кадре Янчук позирует топлес. Грудь 26-летней девушки прикрыта лишь цветами.

Пользователи социальной сети пришли в восторг, увидев эту композицию и засыпали Ольгу комплиментами. Многие не сумели подобрать слова и оставили в комментариях "огненные" эмодзи и "сердечки".

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"Вау", "Это красиво", "Выглядишь потрясающе", "Ослепительно", "Ты такая красивая", "Давай без цветов", – написали фанаты Янчук.

Напомним, что об отношениях Жерсона и теннисистки впервые стало известно летом 2020 года, когда футболист сборной Люксембурга выступал на правах аренды в Турции. Позже она рассказала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых.

Осенью 2020-го Янчук родила от него ребенка. В июне Ольга объявила о расставании с игроком киевлян, однако быстро передумала и призналась ему в любви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бразильская девушка Сидклея из "Динамо" снялась обнаженной в постели.