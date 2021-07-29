Девушка легионера "Динамо" снялась обнаженной в постели

Девушка бразильского легионера "Динамо" Сидклея поделилась с подписчиками результатами откровенной фотосессии со своим участием. Соотечественница футболиста Таис выложила снимки на своей странице в Instagram, где за ней следят почти 60 тысяч человек.

В кадре она позирует на постели в полностью обнаженном виде. Интимные части тела девушки прикрыты лишь одеялом.

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На двух других фотографиях, которые недавно появились в профиле Таис, она одета более скромно. На одном снимке она сидит на подоконнике в полупрозрачном белом боди, а на другом – в черном белье.

Напомним, что Сидклей перебрался в "Динамо" летом 2018 года, но не сумел стать игроком основного состава при Александре Хацкевиче и Алексее Михайличенко. По этой причине его отдали в аренду в "Коринтианс" зимой 2020-го.

После окончания первой половины сезона 2020/21 он вернулся в Киев, а в марте к нему присоединилась Таис.

Сидклей и его девушка тесно общаются с другим легионером "Динамо" Жерсоном Родригесом и украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая родила от него ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно наша соотечественница объявила о расставании с футболистом киевлян, но на следующий день передумала.