Известная теннисистка родила от футболиста "Динамо"

У легионера киевского "Динамо" Жерсона Родригеса в пятницу, 27 ноября, родился сын.

Об этом в социальной сети Instagram сообщила подруга футболиста сборной Люксембурга известная теннисистка Ольга Янчук. "Лучший день в моей жизни", – написала спортсменка, выложив фото из роддома.

Отметим, что сам футболист заразился коронавирусом и находится на родине в Люксембурге на самоизоляции.

О том, что Родригес и Янчук встречаются стало известно летом минувшего года. Спортсменов познакомили в Киеве общие знакомые.

Ольга Янчук занимает 704-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Родригес в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 14 матчей и забил четыре гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Денис Попов начал встречаться с украинской чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Белодед.