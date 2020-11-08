Из секс-видео с Дзюбой в сети сделали новую эмблему "Зенита"
Болельщики других кубов оперативно отреагировали на фэйл капитана "Зенита" Артема Дзюбы, у которого украли его интимное видео и выложили в интернет.
Фанаты моментально отобразили общий смысл ролика в новой эмблеме питерского клуба.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.
Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.
Также стало известно, как видео попало в интернет.
8 ноября после матча с "Краснодаром" Дзюба признал, что допустил ошибку, не удалив свое интимное видео из телефона.