Футболистка, изгнанная из клуба за неподобающие видео, похвасталась телом в бикини

Бывшая футболистка "Чарльтон Атлетик" Мэделин Райт порадовала своих 260 тысяч подписчиков в Instagram откровенными снимками. В декабре 2020 года ее отчислили из клуба за неподобающие видео, на которых было видно, как она ехала за рулем автомобиля, выпивая шампанское, и вдыхала гелий из воздушного шарика.

На своей странице в социальной сети 22-летняя спортсменка позирует в черном бикини, которое едва скрывает ее пышные формы. Девушка отправилась на отдых в Грецию и написала, что она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Видео дня

Отметим, что Райт начинала карьеру в лондонском "Миллуоле", а затем перешла в "Чарльтон". После того, как клуб разорвал с ней контракт, Мэделин решила отдохнуть от профессиональной карьеры и зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где на ее интимный контент можно оформить месячную подписку за 45 долларов.

Девушка вернулась к занятиям футболом в марте, но пока что не нашла себе новую команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 игроков норвежского клуба "Бранн" занялись сексом с четырьмя девушками на домашнем стадионе.