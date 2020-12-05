Английскую футболистку выгнали из команды после публикации неподобающих видео

Футболистку "Чарльтон Атлетик" Мэделин Райт выгнали из команды, после того как в сети появились видео, на которых она вдыхает гелий из воздушного шарика и едет за рулем своего Range Rover, выпивая шампанское.

По информации издания The Sun, руководство клуба заявило, что Райт больше не является игроком "Чарльтона". Девушка раскаялась и покинула команду.

"Нам сообщили о существовании видео, после чего мы немедленно провели расследование. Мы разочарованы ее поступками, которые не соответствуют принципам клуба. Несмотря на то, что такое поведение является неподобающим, Райт будет иметь доступ к командным каналам поддержки, если это ей понадобится", – прокомментировали скандал в "Чарльтоне".

Отметим, что осенью 2019 года футболистка уже попадала в подобную ситуацию. Будучи игроком "Миллуола", девушка сняла ролик, на котором видно, как ее маленькая собачка якобы управляет автомобилем.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки, опубликованные в Instagram Райт.

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