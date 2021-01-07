Футболистка, отчисленная за неподобающие видео, занялась продажей контента для взрослых

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Мэделин Райт

Экс-футболистка "Чарльтон Атлетик" Мэделин Райт, которую в начале декабря отчислили из клуба, занялась продажей контента для взрослых.

Как сообщает издание The Sun, спортсменка предложила своим поклонникам из Twitter и Instagram подписаться на ее профиль на сайте OnlyFans. Чтобы на протяжении месяца просматривать ее откровенные снимки и видео, пользователи должны будут заплатить 33 фунта стерлингов (чуть более 1250 грн).

Райт пока не может найти новую команду после того, как "Чарльтон" разорвал с ней контракт из-за появления в сети роликов, на которых она вдыхает гелий из воздушного шарика и управляет своим Range Rover, выпивая шампанское. В клубе заявили, что считают такое поведение неприемлемым, и расстались со своей футболисткой.

Ранее 22-летняя Райт выступала за "Миллуол". Осенью 2019 года девушка попала в похожую ситуацию, когда опубликовала видео, на котором ее маленькая собачка якобы управляет автомобилем.

Мэделин Райт в составе "Миллуола"
Мэделин Райт в красном бикини
Мэделин Райт сделала селфи
Мэделин Райт на балконе

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская профессиональная теннисистка Анджелина Граовац выставила свои обнаженные фото на продажу ради денег на карьеру.

Англия