Футболистка, отчисленная за неподобающие видео, занялась продажей контента для взрослых

Экс-футболистка "Чарльтон Атлетик" Мэделин Райт, которую в начале декабря отчислили из клуба, занялась продажей контента для взрослых.

Как сообщает издание The Sun, спортсменка предложила своим поклонникам из Twitter и Instagram подписаться на ее профиль на сайте OnlyFans. Чтобы на протяжении месяца просматривать ее откровенные снимки и видео, пользователи должны будут заплатить 33 фунта стерлингов (чуть более 1250 грн).

Райт пока не может найти новую команду после того, как "Чарльтон" разорвал с ней контракт из-за появления в сети роликов, на которых она вдыхает гелий из воздушного шарика и управляет своим Range Rover, выпивая шампанское. В клубе заявили, что считают такое поведение неприемлемым, и расстались со своей футболисткой.

Ранее 22-летняя Райт выступала за "Миллуол". Осенью 2019 года девушка попала в похожую ситуацию, когда опубликовала видео, на котором ее маленькая собачка якобы управляет автомобилем.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская профессиональная теннисистка Анджелина Граовац выставила свои обнаженные фото на продажу ради денег на карьеру.