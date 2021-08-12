12 футболистов норвежского клуба устроили на стадионе секс с 4 девушками

Двенадцать футболистов норвежского "Бранна" своеобразно решили отметить увеличение своего состава. Игроки, чтобы отметить трансфер, устроили на стадионе в Бергене секс-вечеринку.

Спортсмены привезли на арену четырех девушек старше 20 лет, с которыми до 5 утра занимались сексом прямо на поле. По информации издания tv2.no, некоторые футболисты бегали по арене полуголыми.

Руководство футбольного клуба "Бранн" несколько дней разбиралось с ситуацией, но в итоге решило никого не наказывать.

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"Нам ужасно стыдно. У нас очень важный матч в воскресенье, а мы решаем таким образом "тренироваться". Это невероятно неразумно", – признался главный тренер "Бранна" Эйрик Хорнеланд.

Кристоффер Бармен - один из игроков, который признался, что был участников секс-вечеринки.

"Я понимаю, что люди в Бергене разочарованы в нас. Я надеюсь, что мы сможем исправиться и в конечном итоге, возможно, будем прощены", – сказал Бармен в интервью BT.

Причиной, по которой игроки решили пойти на стадион, а не продолжить вечеринку в городе, по словам Бармена стала инфекционная ситуация в Бергене.

"Мы не хотели ехать в город из-за коронавируса, поэтому думали, что устроим вечеринку в закрытой обстановке на cтадионе, но потеряли контроль", - признался Бармен.

"Бранн" после 14 туров занимает последнее месте в чемпионате Норвегии. В активе команды 7 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающего английской команды выгнали из клуба в связи с секс-скандалом. После поражения в чемпионате футболист занялся сексом с неизвестной девушкой прямо на скамейке запасных.