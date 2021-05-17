Дзюба впервые рассказал, что с ним случилось после публикации секс-видео

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, вспоминая скандал с его интимным видео, признался, что несколько дней не мог прийти в себя.

По словам футболиста, как только ролик появился в сети, ему сразу начали все писать. Все знакомые и близкие. Очень много людей сразу предложили помощь.

"И пока я ехал до дома, у меня было минут пять – пожалел немножко себя, всплакнул, не мог в себе это держать. Говорят же, почему женщины живут дольше, чем мы – они чуть эмоций выдали, поплакали, а мы все в себе держим. Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали", – цитирует Дзюбу sports.ru.

Форвард первое время пытался бороться с интернет-тролями.

"Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет вся эта грязь. Было ужасно. Потом начали еще, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом", – отметил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Также стало известно, как видео попало в интернет.

8 ноября после матча с "Краснодаром" Дзюба признал, что допустил ошибку, не удалив свое интимное видео из телефона.