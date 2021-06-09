Бывшая девушка футболиста "Динамо" провела отпуск с игроком "Шахтера". Фото

Бывшая девушка защитника "Динамо" Дениса Попова Анастасия Гладун съездила на отдых с футболистом "Шахтера" Ефимом Коноплей. Они провели отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Издание Tribuna показало снимки с их совместного путешествия, опубликованные в закрытом аккаунте девушки в Instagram. На фотографиях, сделанных у бассейна и Персидского залива, Гладун позирует в бикини. На одном из кадров можно увидеть страстный поцелуй влюбленных.

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Отметим, что в минувшем сезоне Конопля выступал за "Десну" на правах аренды. За черниговский клуб Ефим провел 22 матча в украинской Премьер-лиге, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что игрок "Шахтера" и "динамовец" Попов вместе выступали за сборную Украины до 20 лет, которая добыла историческую победу на молодежном чемпионате мира 2019 года. Защитник киевлян в тот момент встречался с Гладун, однако в апреле 2020-го они расстались.

Об отношениях Конопли с Анастасией стало известно в декабре после того, как девушка опубликовала снимок со своим новым парнем на странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Попов не стал молчать, узнав об этой ситуации, и жестко ответил своей бывшей подруге. Позже сам игрок "горняков" рассказал о том, как начался их роман с Гладун.