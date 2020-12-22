Футболист "Шахтера" закрутил роман с экс-девушкой игрока "Динамо"

Украинский защитник "Шахтера", который выступает за "Десну" на правах аренды, Ефим Конопля закрутил роман с бывшей девушкой футболиста "Динамо" Дениса Попова Гладун Анастасией.

Новая возлюбленная игрока сборной Украины опубликовала на своей странице в Instagram их совместный снимок из отпуска в Доминиканской Республике. На нем пара позирует в вечерней одежде на территории отеля, а вместо подписи фото сопровождено красным сердечком.

Гладун является студенткой Киевского института международных отношений и учится на одноименном факультете. С Поповым они встречались около полутора лет, а после расставания с Анастасией Денис на протяжении нескольких месяцев состоял в отношениях со знаменитой украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед, однако недавно они расстались.

Напомним, что летом 2019 года Попов и Конопля стали чемпионами мира по футболу до 20 лет в составе молодежной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Даша Савина, которая раньше встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой, ушла к защитнику "Шахтера" Валерию Бондарю. Они также играли в украинской команде во время чемпионата мира-2019.

Полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили назвал поступок футболиста "горняков" гнилым.