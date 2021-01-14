Футболист "Шахтера" рассказал об отношениях с экс-девушкой игрока "Динамо"

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, который сейчас выступает за "Десну" на правах аренды, заявил, что встречается с бывшей девушкой "динамовца" Дениса Попова уже четыре месяца.

Футболист рассказал, что их первая встреча была мимолетной, однако спустя недолгое время они с Анастасией Гладун снова где-то пересеклись. По словам Ефима, он не знал о том, что ранее она была в отношениях с игроком киевского клуба.

"Четыре месяца встречаемся. Я ее как-то мимолетно заметил, перекинулись парой слов, я там какой-то комплимент отвесил. Это уже как-то забылось, но через неделю я ее еще где-то увидел. Я не знал, что это девушка Дениса была. Когда потом уже в Instagram ее увидел, то понял. Они встречались год или больше. Все футболисты знают, какие у них были отношения", – рассказал Конопля в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

Он также заявил, что никогда не был близким другом Попову.

"Я не вмешивался в их конфликт. Я понимал, что это детский сад, в который даже не нужно соваться. В принципе, мне даже не пришлось кому-то что-то говорить или комментарии писать. Моя девушка поставила на место. Мы с Поповым всегда были как обычные сокомандники – поздороваться и попрощаться. Близко с ним я никогда не дружил", – признался Конопля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гладун опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с отпуска с защитником "Шахтера". После этого Анастасия и Денис обменялись колкостями в социальной сети.

Напомним, что в 2019 году Конопля и Попов выиграли чемпионат мира по футболу до 20 лет в составе сборной Украины.