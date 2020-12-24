Футболист "Динамо" ответил экс-девушке, променявшей его на игрока "Шахтера"

Защитник "Динамо" Денис Попов и его бывшая девушка Анастасия Гладун обменялись колкостями в Instagram после того, как она закрутила роман с игроком "Шахтера" Ефимом Коноплей.

На странице "Брутальный футбол" в социальной сети появилось видео, в котором экс-возлюбленная футболиста киевлян коротко рассказала о ситуации. В частности, она отметила, что они с Денисом расстались еще в апреле, и посоветовала ему помолчать.

"Я рассказывать ничего не собираюсь и комментировать – тоже. Хочу отметить только тот момент, что с апреля я не состою в отношениях с данной личностью. Я не вижу комментариев Попова, потому что он меня заблокировал. Но я хочу сказать: "Денис, на твоем месте я бы молчала"", – заявила Гладун.

После этого под публикацией появился ответ защитника "Динамо", который в довольно грубой форме сообщил Анастасии, что ее комментарии никого не интересуют.

"Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй чуть, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься", – написал Попов, а затем удалил свою запись.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые об отношениях Конопли и Гладун стало известно после того, как девушка опубликовала их совместный снимок на своей странице в Instagram.