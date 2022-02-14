Белодед показала себя без макияжа, надев платья с декольте и голыми плечами. Фотофакт

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед старается фотографироваться не только на тренировках в спортивном костюме, но и в вечерних нарядах. У себя в Instagram 21-летняя киевлянка выложила снимок в черном платье, собрав кучу восторженных отзывов.

В комментарии даже пришла подруга Даши Мария Сухая. Гандболистка пошутила, что Белодед не успела сделать брови и прическу, на что дзюдоистка парировала, что надо быть красивой в любом виде, даже без макияжа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарья Белодед порадовала своих фанатов фотоотчетом с отпуска в Карпатах. 21-летняя киевлянка сделала для своих поклонников настоящий подарок, выложила снимок в розовом купальнике.

В кадре довольная и отдохнувшая Даша попозировала после спа-процедур в одном из отелей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться избранными фотографиями спортсменки.