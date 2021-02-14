Украинская гандболистка поразила сеть своими формами

Украинская гандболистка Мария Сухая произвела настоящий фурор в сети, очаровав своей красотой.

21-летняя игрок ГК "Карпаты" собрала огромное количество восторженных комментариев, опубликовав фотографии в обтягивающей одежде.

Юзеры не смогли пройти мимо безупречных форм девушки, завалив ее признаниями в любви.

Отметим, что ближайшей подругой Марии является двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр София Причина вызвала фурор в Instagram, похваставшись фотографиями со своего морского отдыха.

Пользователи интернета не смогли пройти мимо внешних данных нашей соотечественницы, завалив ее комплиментами.