Украинская гандболистка поразила сеть своими формами
Украинская гандболистка Мария Сухая произвела настоящий фурор в сети, очаровав своей красотой.
21-летняя игрок ГК "Карпаты" собрала огромное количество восторженных комментариев, опубликовав фотографии в обтягивающей одежде.
Юзеры не смогли пройти мимо безупречных форм девушки, завалив ее признаниями в любви.
Отметим, что ближайшей подругой Марии является двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девушка-арбитр София Причина вызвала фурор в Instagram, похваставшись фотографиями со своего морского отдыха.
Пользователи интернета не смогли пройти мимо внешних данных нашей соотечественницы, завалив ее комплиментами.