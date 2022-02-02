Белодед сменила лыжи на купальник, показав, что такое идеальный отдых

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед продолжает радовать своих фанатов фотоотчетом с отпуска в Карпатах. 21-летняя киевлянка сделала для своих поклонников настоящий подарок, выложилв снимок в розовом купальнике.

В кадре довольная и отдохнувшая Даша позирует после спа-процедур в одном из отелей.

"После насыщенного дня на лыжах провожу свой вечер в спа. Сауна, бассейн, джакузи и вид на заснеженные горы, что еще нужно для идеального зимнего отдыха?" – написала дзюдоистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Белодед приняла участие в откровенной фотосессии, которую ей организовала фотограф Лера Допирчук.

Из Дарьи сделали женщину-вам, надев на нее черный боди и сделав оригинальную завивку.

Белодед часто меняет свой образ. Случалось, что она фотографировалась с пышными, распущенными волосами и аккуратным макияжем в сдержанных тонах. Некоторым фолловерам Белодед напомнила поп-исполнительниц прошлого.

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