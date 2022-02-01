"Горнолыжница" Дарья Белодед ярко отдыхает в Карпатах. Фотофакт

Андрей Фоменко
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'Горнолыжница' Дарья Белодед ярко отдыхает в Карпатах. Фотофакт

Знаменитая украинская дзюдоистка-красавица Дарья Белодед после олимпийского сезона позволяет себе расслабляться и путешествовать. На этот раз 21-летняя киевлянка отправилась в курортный Буковель в Карпатах и встала на горные лыжи.

Свежие фотографии из заснеженного поселка Даша показала на своей странице в Instagram.

Дарья готова к зимнему спорту.

"Лыжница Даша. Какой же кайф у нас в Буковеле. И как же я соскучилась по лыжам. Получаю невероятное удовольствие от катания и пейзажей вокруг", – с восхищением описала пребывание в горах девушка.

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На горных лыжах.

Тысячи поклонников спортсменки по-хорошему позавидовали ей.

В Буковеле.

Причем, Белодед не только каталась на горных лыжах, но и проходила различные SPA-процедуры.

На процедурах.

Порадовалась Дарья и своему любимому блюду – борщу.

Любимое блюдо.

К слову, тема еды занимает немало места в рассказах девушки. Она ратует за здоровое питание.

Полезный завтрак.

И любит, чтобы все выглядело красиво.

В ресторане.

Напомним, Дарья – самая молодая чемпионка мира по дзюдо. Нередко выступает моделью, в том числе и в рекламных съемках.

Как сообщал OBOZREVAТEL, Дарья Белодед снялась в профессиональной откровенной фотосессии.

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