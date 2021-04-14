Никитюк в откровенном купальнике похвасталась длинными ногами. Фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками архивным фото с отдыха на Мальдивах. Звезда позировала в купальнике с оригинальным рисунком, который создавал эффект обнаженного тела.
Никитюк похвасталась своими длинными ногами и стройной фигурой, стоя на понтоне на фоне пальм. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Пересмотрела фото с Мальдив и побежала за Баунти", – написала ведущая.
Пользователи сети оценили пикантную публикацию знаменитости. Они засыпали Никитюк комплиментами, отметив, что она очень красивая.
Коротко о знаменитости:
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на "1+1". В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
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