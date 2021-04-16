Кухар показала роскошную фигуру в купальнике на пляже Шри-Ланки. Фото
Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась пикантными фото со своего отдыха на Шри-Ланке. Звезда появилась перед камерой в белом купальнике, который состоял из кроп-топа с завязками и высоких плавок.
Кухар позировала на пляже на фоне пальм и океана, демонстрируя стройное тело. Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Сегодня на Шри-Ланке большой праздник – здесь отмечают приход нового года. В принципе, можно растянуть удовольствие и сначала отметить в Украине, потом в Китае и следом приехать сюда", – прокомментировала публикацию балерина.
Поклонники оценили пикантные кадры Кухар с отдыха. Они засыпали балерину множеством комплиментов.
"Вау, супер", "Какая красивая", "Малышка на миллион", "Супер женственно и сексуально", "Нереальная", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины. Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет. Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.
В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками". Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.
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