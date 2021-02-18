Ким Кардашьян в тесном мини-бикини засветила пышные формы. Фото
Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в сети горячий снимок, на котором позирует в маленьком купальнике.
Тоненькое бра телесного цвета еле удерживает прелести знаменитости. Фотографию Ким выложила в своем микроблоге в Instagram (фото смотрите ниже).
Так, на опубликованном кадре Кардашьян позирует в откровенном бикини цвета нюд. Живот красотка втянула, а рукой оперлась сзади на бетонное ограждение.
"Я, правда, стесняюсь", – подписала она снимок, на котором пытается заслонить лицо от яркого солнца.
За один день снимок собрал в социальной сети более 3,4 миллиона отметок "мне нравится" и сотни, если не тысячи, комментариев.
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