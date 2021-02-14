Ким Кардашьян в сексуальном белье показала пышную грудь. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
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Ким Кардашьян в сексуальном белье показала пышную грудь. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками серией сексуальных снимков в откровенном нижнем белье.

Пикантные фото 40-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре Кардашьян позировала в трикотажном нижнем белье кирпичного цвета собственного производства. Звезда не только продемонстрировала точеную фигуру, но и похвасталась пышными формами своей груди.

Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье.
Ким Кардашьян в сексуальном белье .
Ким Кардашьян в сексуальном белье показала пышную грудь.
Ким Кардашьян позировала в пикантном наряде.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантных фото Кардашян в нижнем белье. Они оставили под публикацией звезды в Instagram сотни лестных комментариев.

"Что за красота", "Удивительно", "Богиня", "Очень горячо", – писали фолловеры в фотоблоге знаменитости.

Пользователи сети засыпали звезду комплиментами.
Поклонники оставили множество комментариев под фото знаменитости.
Пользователи сети оценили откровенные фото звезды.

К слову, Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян". Жена рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста, с которым знаменитость разводится. Пара воспитывает четверых детей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу.

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