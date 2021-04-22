Ким Кардашьян позировала в платье с откровенными вырезами. Фото
Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян примеряла бежевое платье на тонких бретелях и с откровенными вырезами.
Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них Кардашьян позировала на фоне пальм в теплице, демонстрируя стройное тело и пышные формы. Волосы ее были распущены, а на лице не было макияжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Это не тебе понимать", – загадочно подписала кадры Ким.
Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости и засыпали Кардашьян множеством комплиментов.
"Красивое платье", "Великолепная", "Какое тело", "Выглядишь хорошо", "Господи, как горячо", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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