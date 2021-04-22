Ким Кардашьян позировала в платье с откровенными вырезами. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Ким Кардашьян поделилась пикантными фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян примеряла бежевое платье на тонких бретелях и с откровенными вырезами.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них Кардашьян позировала на фоне пальм в теплице, демонстрируя стройное тело и пышные формы. Волосы ее были распущены, а на лице не было макияжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Это не тебе понимать", – загадочно подписала кадры Ким.

Ким Кардашьян в откровенном платье
Ким Кардашьян сексуально позирует на камеру
Соблазнительная Ким Кардашьян

Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости и засыпали Кардашьян множеством комплиментов.

"Красивое платье", "Великолепная", "Какое тело", "Выглядишь хорошо", "Господи, как горячо", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

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