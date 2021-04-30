Кардашьян засняли в одинаковых бикини с подругой. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе со своей подругой Лалой в купальниках. Знаменитости продемонстрировали пышные формы.

Соответствующие фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что ее отпуск продолжается.

Так, Ким и Лала появилась перед фанатами в одинаковых бикини, которые подчеркнули фигуры девушек. Они принимали солнечные ванны и охлаждались в большом бассейне на террасе.

Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости и засыпали Кардашьян и Лалу множеством комплиментов.

"Это идеально", "Прекрасная", "Красотка", "Королевы", – пишут люди в комментариях.

Стоит отметить, что Кардашьян часто делится с подписчиками сети пикантными фотографиями. Ранее знаменитость примеряла бежевое платье на тонких бретелях и с откровенными вырезами. Она позировала на фоне пальм в теплице, демонстрируя стройное тело и пышные формы.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

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