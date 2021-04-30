Кардашьян засняли в одинаковых бикини с подругой. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Кардашьян засняли в одинаковых бикини с подругой. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе со своей подругой Лалой в купальниках. Знаменитости продемонстрировали пышные формы.

Соответствующие фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что ее отпуск продолжается.

Так, Ким и Лала появилась перед фанатами в одинаковых бикини, которые подчеркнули фигуры девушек. Они принимали солнечные ванны и охлаждались в большом бассейне на террасе.

Ким Кардашьян и ее подруга Лала в откровенных купальниках
Ким и Лала появилась перед фанатами в одинаковых бикини

Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости и засыпали Кардашьян и Лалу множеством комплиментов.

"Это идеально", "Прекрасная", "Красотка", "Королевы", – пишут люди в комментариях.

Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости
Моделей засыпали комплиментами
В сети оценили откровенные фото моделей
Модели восхитили фигурами поклонников

Стоит отметить, что Кардашьян часто делится с подписчиками сети пикантными фотографиями. Ранее знаменитость примеряла бежевое платье на тонких бретелях и с откровенными вырезами. Она позировала на фоне пальм в теплице, демонстрируя стройное тело и пышные формы.

Коротко о знаменитости:

  • Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

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