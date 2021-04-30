Кардашьян засняли в одинаковых бикини с подругой. Фото
Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала вместе со своей подругой Лалой в купальниках. Знаменитости продемонстрировали пышные формы.
Соответствующие фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что ее отпуск продолжается.
Так, Ким и Лала появилась перед фанатами в одинаковых бикини, которые подчеркнули фигуры девушек. Они принимали солнечные ванны и охлаждались в большом бассейне на террасе.
Пользователи сети оценили пикантные снимки знаменитости и засыпали Кардашьян и Лалу множеством комплиментов.
"Это идеально", "Прекрасная", "Красотка", "Королевы", – пишут люди в комментариях.
Стоит отметить, что Кардашьян часто делится с подписчиками сети пикантными фотографиями. Ранее знаменитость примеряла бежевое платье на тонких бретелях и с откровенными вырезами. Она позировала на фоне пальм в теплице, демонстрируя стройное тело и пышные формы.
Коротко о знаменитости:
Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.
Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.
Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.