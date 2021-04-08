Каминская засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Слава Каминская поделилась пикантным фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Настроение – хер*нуть каре с челкой", – прокомментировала публикацию певица.

Слава Каминская в откровенном купальнике

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Каминской. Они засыпали знаменитость множеством позитивных комментариев.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

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