Каминская засветила пышную грудь в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Настроение – хер*нуть каре с челкой", – прокомментировала публикацию певица.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Каминской. Они засыпали знаменитость множеством позитивных комментариев.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.

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