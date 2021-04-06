Каменских показала стройную фигуру в крохотном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Настя Каменских поделилась пикантным фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в откровенном купальнике фиолетового цвета.

Соответствующий снимок с отдыха в Мексике звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Каменских позировала на фоне окна в ванной комнате, продемонстрировав стройную фигуру (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Вид на сад", – написала певица.

Настя Каменских позирует в откровенном купальнике

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию Каменских. Одни засыпали артистку комплиментами, а другие – раскритиковали ее за слишком откровенное фото.

В сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию Каменских
В сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию Каменских
В сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию Каменских
В сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию Каменских

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских – украинская певица, актриса, ведущая, наставница вокальной программы "Х-Фактор", судья шоу "Маска". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем знаменитость позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

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