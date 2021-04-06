Каменских показала стройную фигуру в крохотном купальнике. Фото
Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в откровенном купальнике фиолетового цвета.
Соответствующий снимок с отдыха в Мексике звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Каменских позировала на фоне окна в ванной комнате, продемонстрировав стройную фигуру (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Вид на сад", – написала певица.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новую публикацию Каменских. Одни засыпали артистку комплиментами, а другие – раскритиковали ее за слишком откровенное фото.
Коротко о знаменитости:
Настя Каменских – украинская певица, актриса, ведущая, наставница вокальной программы "Х-Фактор", судья шоу "Маска". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.
В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).
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