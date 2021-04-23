Дуа Липа показала стройную фигуру в кожаном боди и кроссовках. Фото
Популярная британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в откровенном кожаном боди черного цвета, колготках и синих кроссовках.
Соответствующие снимки 25-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ артистка дополнила массивными украшениями. Она позировала на мягком бархатном кресле, демонстрируя стройную фигуру (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Волосы у Дуа Липы на фото собраны в пучок. На лице она сделала легкий вечерний макияж в нежных тонах.
"Классика с изюминкой", – прокомментировала публикацию певица.
Пользователи сети с восторгом отреагировали на новые фото Дуа Липы. Ее засыпали комплиментами.
"Красивая", "Невероятная", "Королева", "Выглядишь очень сексуально", "Огонь", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Дуа Липа – британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. Начала свою карьеру в 2015 году. Тогда она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл.
Дальше карьера певицы развивалась очень успешно и быстро – в 2016 году знаменитый ямайский певец Шон Пол при участии Дуа Липы записал трек No Lie. Песня стала мировым хитом, а потом и саундтреком к фильму с Дуэйном Джонсоном "Спасатели Малибу".
За свою карьеру звезда записала два альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020) – и завоевала две премии "Грэмми" в 2019 году.
Ранее американский журнал Time назвал 25-летнюю британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года. Артистка также украсила обложку нового выпуска глянца.
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