Дита фон Тиз позировала топлес с кнутом в руках. Фото

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель и певица Дита фон Тиз поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала топлес и с розовым кнутом.

Соответствующий снимок 48-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ она дополнила перчатками и фуражкой в тон. Артистка игриво улыбалась на камеру (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Пользователи сети оценили пикантный снимок знаменитости. Они засыпали Диту фон Тиз множеством комплиментов.

"Воу", "Невероятная", "Очень красивая", "Ангел", "Отличное фото", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Дита фон Тиз получила популярность и любовь зрителей благодаря своим бурлескным номерам. СМИ часто называют ее "Королевой бурлеска". Артистка начала выступать в 1992 году в группе танцовщиц, которые являлись инициаторами возрождения жанра бурлеск.

По словам самой Диты, она "возвращает игривость стриптизу", обогащая свои выступления оригинальным реквизитом и персонажами.

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