'Черный Пришелец' без ушей и носа показал, как выглядел в 13 лет до многочисленных операций и татуировок. Впечатляющие фото

35-летний французский телохранитель и блогер, известный своими экстремальными модификациями тела, Энтони Лоффердо показал, как выглядел до многочисленных операций и татуировок. Француз, которого знают под псевдонимом "Черный Пришелец", опубликовал коллаж со своим снимком в 13 лет.

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Поразительные изменения оценили подписчики Лоффердо, оставившие под постом более 80 тысяч лайков. Пост появился в Instagram француза (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В детстве "Черный Пришелец" был кареглазым парнем с вьющимися густыми волосами. Шатен на первом фото очень отличается от лысого и татуированного мужчины на втором кадре.

"13 лет и 35 лет. Раб тела, свободный духом. Свободные – это раса поэтов. Выбирать – значит быть свободным", – подписал фото Лоффердо.

Он также отметил, что это не все изменения, которые блогер решил сделать. Его "проект" готов всего на 57%, сообщил "Черный пришелец".

Напомним, что французу уже удалили нос, часть ушей и губ, чтобы его лицо перестало походить на человеческое и приобрело необычные контуры. Также блогер ампутировал пальцы, чтобы получить "коготь Чужого".

На голове мужчины уже почти не осталось мест, которые он не менял. Блогер вживил под кожу рельефные импланты, покрыл лицо и глаза татуировками, а также совершил множество косметических процедур. Не так давно он разрезал подбородок и губу, чтобы вставить в дыру пробку с синим стеклом. Француз тоже покрасил зубы в синий цвет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 44-летний татуировщик из Бразилии, известный как "Человек-сатана", изобразил на теле печально известного француза. Что из этого получилось – смотрите по ссылке.

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