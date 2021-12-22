Татуированый "Пришелец" с ампутированными пальцами похвастался третьим "глазом" из стекла. Фото

Катерина Малай
Папарацци
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Татуированый 'Пришелец' с ампутированными пальцами похвастался третьим 'глазом' из стекла. Фото

33-летний французский охранник и блогер, известный своими экстремальными модификациями тела, Энтони Лоффердо сделал очередную операцию. На этот раз парень, известный как "проект Черный Пришелец", разрезал подбородок и губу, чтобы вставить в дырку пробку с синим стеклом, которая напоминает третий глаз.

Украшение было изготовлено испанским ювелиром Миктланом Мазатлом, который восхищается Энтони. Фотографии своей работы с соответствующей подписью он выложил на страницу в Instаgram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для меня большая честь сотрудничать с лучшим модификатором тела на данный момент и делать украшения для одного из самых экстремальных персонажей в мире", – написал специалист.

Видео дня
Энтони вживили органический камень

Пробка, которую Лоффердо вставил в подбородок, сделана из 20 мм стекла синего оттенка. Он вставлен в оправу и с помощью процедуры скальпирования вживлен в тело "черного пришельца".

Лоффердо сделал новую аэрацию

Сам Энтони также выложил короткое видео с новой модификацией, отметив, что процедура трансформации завершена всего на 36%.

"Пришелец" выложил видео

Напомним, что в прошлом мужчине удалили нос, часть ушей и губ, чтобы его лицо перестало походить на человеческое и приобрело необычные контуры.

Энтони удалил часть носа, ушей и губ

На голове "проекта Черный Пришелец" уже почти не осталось мест, которые он не менял. Блогер вживил под кожу рельефные импланты, покрыл лицо и глаза татуировками, а также сделал множество хирургических и косметических процедур.

"Пришелец" изменился на 36%

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад "пришелец" пережил последнюю сложную операцию, во время которой ему удалили два здоровых пальца на руке. Неформал хотел добиться эффекта "когтя Чужого".

Однако на этом охранник не планирует останавливаться, о чем свидетельствует подпись к фото.

Предлагаем посмотреть, как выглядят 36% перевоплощения Энтони Лоффердо

Энтони не планирует останавливаться
Лоффердо вживил под кожу рельефные импланты.
На голове Энтони уже почти не осталось мест, которые он не менял
"Проект Черный Прифелец" сделал очередную операцию
Француз продолжает удивлять перевоплощениями
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