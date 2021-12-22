Татуированый 'Пришелец' с ампутированными пальцами похвастался третьим 'глазом' из стекла. Фото

33-летний французский охранник и блогер, известный своими экстремальными модификациями тела, Энтони Лоффердо сделал очередную операцию. На этот раз парень, известный как "проект Черный Пришелец", разрезал подбородок и губу, чтобы вставить в дырку пробку с синим стеклом, которая напоминает третий глаз.

Украшение было изготовлено испанским ювелиром Миктланом Мазатлом, который восхищается Энтони. Фотографии своей работы с соответствующей подписью он выложил на страницу в Instаgram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для меня большая честь сотрудничать с лучшим модификатором тела на данный момент и делать украшения для одного из самых экстремальных персонажей в мире", – написал специалист.

Видео дня

Пробка, которую Лоффердо вставил в подбородок, сделана из 20 мм стекла синего оттенка. Он вставлен в оправу и с помощью процедуры скальпирования вживлен в тело "черного пришельца".

Сам Энтони также выложил короткое видео с новой модификацией, отметив, что процедура трансформации завершена всего на 36%.

Напомним, что в прошлом мужчине удалили нос, часть ушей и губ, чтобы его лицо перестало походить на человеческое и приобрело необычные контуры.

На голове "проекта Черный Пришелец" уже почти не осталось мест, которые он не менял. Блогер вживил под кожу рельефные импланты, покрыл лицо и глаза татуировками, а также сделал множество хирургических и косметических процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад "пришелец" пережил последнюю сложную операцию, во время которой ему удалили два здоровых пальца на руке. Неформал хотел добиться эффекта "когтя Чужого".

Однако на этом охранник не планирует останавливаться, о чем свидетельствует подпись к фото.

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